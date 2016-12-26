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26 Aralık 2016 Pazartesi 13:37

BKP: “Yüzde 20’yi Aşan Elektrik Zammı Kabul Edilemez”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Bakanlar Kurulu’nun elektriğe yüzde 20’yi aşkın zam yapmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BKP: 'Yüzde 20'yi Aşan Elektrik Zammı Kabul Edilemez”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Bakanlar Kurulu’nun elektriğe yüzde 20’yi aşkın zam yapmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Son üç yılın en büyük zammını oluşturan elektrik zammı hiç şüphe yok ki vatandaşı kışın ortasında sıkıntıya sokacaktır” diyerek zammın geri alınmasını talep etti.

Vatandaşın en yoğun elektrik tükettiği elektrik dilimlerine en yüksek oranda zam yapılmasının UBP-DP hükümetinin sosyal devlet anlayışından ne kadar uzaklaştığının göstergesi olduğunu savunan İzcan, “Ülkeyi günlük yöneten bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir” dedi.

“KIB-TEK BU ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDEMEZ”

KIB-TEK’in yeniden gözden geçirilerek gerekli reformların yapılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren İzzet İzcan “KIB-TEK bu hantal yapısıyla yoluna devam edemez, her sıkıştığında faturayı halka kesen bir anlayışa ülkenin ihtiyacı yoktur” ifadelerini kullandı.

“YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ ŞART”

Temiz enerjiye geçişin teşvik edilmesinin şart olduğunu kaydeden İzcan, “Ülke koşulları yenilenebilir enerji için uygun olmasına rağmen vizyonsuz iktidarlar sayesinde gerekli adımlar atılamamakta, tam tersine yenilenebilir enerjinin kullanımı çıkarılan engellerle engellenmektedir” dedi.

İzcan, UBP-DP hükümetini aldığı zam kararını gözden geçirerek iptal etmeye, halkı da tepkisini ortaya koymaya çağırdı.

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