BKP Yetkilileri, Akel’i Ziyaret Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan başkanlığındaki parti heyeti, Güney Kıbrıs’ta AKEL’i ziyaret ederek, Genel Sekreter Andros Kiprianu ile görüştü. İzcan ile Kiprianu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İZCAN İLE KİPRİANU ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan başkanlığındaki parti heyeti, Güney Kıbrıs’ta AKEL’i ziyaret ederek, Genel Sekreter Andros Kiprianu ile görüştü. İzcan ile Kiprianu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, iki parti yetkililerinin görüşmesinde, Kıbrıs sorununda gelinen aşama değerlendirildi.

İzcan, Crans Montana zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kıbrıs’ın iki tarafındaki çözüm karşıtlarının, “federasyon düşmanlığına soyunduğunu” savunarak, Kıbrıs’ın yeni maceralara ihtiyacı olmadığını söyledi.

“İki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyonu destekliyoruz, çünkü önümüzde duran tek gerçekçi çözüm modeli budur” diyen İzcan, “tarafların Crans Montana’ya giderken yeterince hazırlık yapmadığını, atabilecekleri cesur adımları atmadıklarını” ileri sürdü.

“Bu iş buraya kadar demek doğru olmadığı gibi, tehlikelidedir” ifadelerini kullanan İzcan, görüşme zemininin BM parametreleri ve Güvenlik Konseyi kararları olduğunu, mümkün olan en uygun zamanda görüşme sürecinin kaldığı yerden yeniden devam etmesi gerektiğini kaydetti.

İzcan, “Gelinen aşamada federal çözüm yanlısı kesimlerin çok daha yakın işbirliği ve dayanışma içerisine girmesi kaçınılmazdır. BKP tüm Kıbrıslıların temel insan haklarını sağlamak, insanların barış içinde kardeşçe yaşayacağı bir yurt yaratmak için kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürecektir” diye konuştu.