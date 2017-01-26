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26 Ocak 2017 Perşembe 10:58

BKP: “Yeni Zirvenin Başarısı İçin İyi Bir Hazırlık Yapılmalı”

BKP: 'Yeni Zirvenin Başarısı İçin İyi Bir Hazırlık Yapılmalı”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununun çözümü için liderlerin desteklenmesinin şart olduğuna vurgu yaparak, “Yeni zirve için iyi bir hazırlık yapılması şarttır. Zirvenin başarısı yapılacak olan bu hazırlığa bağlıdır” dedi.

İzcan yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ta bulunacak çözümün; her iki toplumun menfaat ve çıkarlarını gözetecek bir çözüm olmasının şart olduğuna vurgu yaparak, yarım asırdır devam eden görüşmelerde konuşulmayan hiçbir şey kalmadığını, bundan sonraki adımın sonuca ulaşmak olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta bu güne kadar çözüme hiç bu kadar yaklaşılmadığını ifade eden İzcan, “Birleşik Federal Kıbrıs, Kıbrıslıların ortak çıkarlarını koruyacak ve ülkemizi yeniden birleştirecek tek formüldür. Bu nedenle toplumlar çözüm ve çözüm sonrası oluşturulacak yeni yapıya hazırlanmalıdır” dedi.

BKP’nin liderlerin çözüm yönünde attıkları adımları desteklemeye devam edeceğini belirten İzcan, açıklamasında şu görüşlerini dile getirdi:

“Geçmişte yaşanan acı tecrübeler güvenli bir gelecek kurulmasında önemli rol oynayacaktır. Toplumlar birbirlerinin acılarını paylaşıp anladıkları oranda ülkemizde barış kalıcı olacaktır. Çözüm tüm diğer tafralardan önce Kıbrıslıların çıkar ve menfaatlerinin, toplumsal varlıklarının devamı için kaçınılmazdır. Birleşik Kıbrıs Partisi toplumlar arası ilişkilerin iyileşmesi için çalışmaya devam edecek,  iki liderin çözüm yönünde attıkları olumlu adımlara destek verecektir.”

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