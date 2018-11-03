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BKP: “Yaşanan her kadın cinayetinden ülkeyi yönetenler sorumludur”

BKP: “Yaşanan her kadın cinayetinden ülkeyi yönetenler sorumludur”

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:01
BKP: “Yaşanan her kadın cinayetinden ülkeyi yönetenler sorumludur”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi sözcüsü Hediye Yiğiter, ülkede yaşanan her kadın cinayetinden ülkeyi yönetenlerin sorumlu olduğunu iddia etti.

Yiğitler yazılı açıklamasında, ülkede her geçen gün artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının yaygınlaşarak korkutucu boyutlara ulaştığına işaret etti.

Ülkede güvenlik kaygısının git gide artığını, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, cinayet gibi suçların arttığını ancak yöneticilerin olaylara sessiz kaldığını öne süren Hediye Yiğiter şu ifadeleri kullandı:

“Kadına yönelik şiddeti önlemek, önleyici tedbirleri hayata geçirmek, şiddete maruz kalmış kadınlar için sağlık, güvenlik, hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini sağlamak için düzenlemeler yapılacağını bir kaç ay önce yaşanan bir kadın cinayetinin ardından açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na soruyoruz; üstünüze düşeni bu güne kadar neden yapmadınız? Siz dün verdiğiniz sözü bugün unutabilirsiniz ancak biz verdiğiniz sözü unutmayacağız, size de unutturmayacağız”.

Basında cinayet haberleri verilirken kullanılan dilin, işlenen cinayetin toplum nezdinde normalleştirilmesine neden olduğunu ve bunun karşısında da hükümetin alması gereken tedbirleri bir an önce alması gerektiğini savunan Yiğiter, “ Medyanın haber yaparken kullandığı dile özen göstermesi şarttır. Cinsel suçlar, cinayetlerle ilgili haberler toplum nezdinde işlenen suçu normalleştirilecek dille verilmemelidir. Bu noktada, medya mensupları da haber yaparken hassas davranmalı, işlenen suçu bilerek veya bilmeyerek hafifletmeyi hedefleyen bir dil kullanmaktan kaçınmalıdır. BKP Kadın Meclisi olarak bu konudaki hassasiyetimizi tekrarlayarak basın mensuplarını aynı oranda hassas davranmaya çağırırız” dedi. 

Son Güncelleme: 03.11.2018 12:04
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