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14 Aralık 2016 Çarşamba 10:12

BKP Ve YKP, Avrupa Sol Partisi’nin 5. Kongresi'ne Katılıyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Avrupa Sol Partisi’nin 5. Kongresi’ne katılıyor.

BKP Ve YKP, Avrupa Sol Partisi'nin 5. Kongresi'ne Katılıyor
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Avrupa Sol Partisi’nin 5. Kongresi’ne katılıyor.

BKP ve YKP’den verilen bilgiye göre 16-18 Aralık’ta Berlin’de yer alacak kongreye BKP adına Parti
Genel Sekreteri Salih R. Sonüstün, YKP adına ise Parti Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı katılacak.

“Dayanışma içinde bir Avrupa için ittifaklar kuralım” sloganıyla düzenlenecek Avrupa Sol Parti 5. Kongresi’nde partinin yeni kurul üyeleri de seçilecek. Kongrede gelecek üç yılda takip edilecek politika da belirlenecek.

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