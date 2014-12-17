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BKP Ve KTÖS Milletvekili Doğuş Derya’ya Destek Belirtti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), mecliste yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya üzerinden hakarete varan saldırılara maruz kalan CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti ve saldırıları yapanları kınadı.

BKP Ve KTÖS Milletvekili Doğuş Derya’ya Destek Belirtti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), mecliste yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya üzerinden hakarete varan saldırılara maruz kalan CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti ve saldırıları yapanları kınadı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
BKP Ve KTÖS Milletvekili Doğuş Derya’ya Destek Belirtti
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KORKAMAZHAN, SAVCILIĞI GÖREVE ÇAĞIRDI

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), mecliste yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya üzerinden hakarete varan saldırılara maruz kalan CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya destek belirtti ve saldırıları yapanları kınadı.

BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Doğuş Derya’ya hakaret edenler hakkında yasal işlem başlatılması için savcılığı göreve davet etti.

Korkmazhan, “Mücadele arkadaşımız Doğuş Derya, geçtiğimiz gün Meclis’te yaptığı konuşmada, etnik köken ayırımı yapmadan tüm insanlarımızın geçmişte yaşadığı acılara dikkat çekmiş, bir takım tarihsel gerçekleri ortaya koymuş, federal çözüm ve barış yönünde kararlı bir duruş sergilemiştir” dedi.

Abdullah Kormazhan, Doğuş Derya’ya yönelik cinsiyetçi ve faşizan saldırıların, ortaya koyduğu tarihsel gerçekler yanı sıra ataerkil siyasi sistemin ve bu sistemin temsilcilerinin kadının siyasette etkin ve söz sahibi olmasını hazmedemeyişi olduğunu ifade etti.

KTÖS

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, adanın kuzeyinde “ganimetten zengin olan faşistlerle”, “sahte solculara" gerçekler hatırlatılınca, derhal saldırıya geçmeyi ve sosyal medyada hakaret etmeyi bir marifet saydığını savundu. Elcil, “Bildik hareketlerini kamuoyu önünde yapmaktan aciz bu faşistler sosyal medyada kahramanlık yapmaktadırlar” dedi.

Rumların malı mülkü üzerinden servet edinen bu kişilerin Kıbrıslı Türklerin verdikleri mücadeleyle bu ülkeye gelebildiklerini unutmuş göründüğünü savunan Elcil, Kıbrıslı Türklere milliyetçilik ve erkeklik dersi verenlerin kim olduklarını bu toplumun çok iyi bildiğini söyledi.

Şener Elcil, şöyle devam etti:

“Ortaya koydukları yaygara ile savaş suçlarını ve Kıbrıs’ın gerçeklerini gizleyeceklerini sanıyorlarsa çok yanılmaktadırlar. Bu sahte milliyetçilerle ucuz solcular Kıbrıs’ı ve insanları Doğuş Derya’dan daha fazla sevemez. Sosyal medyada yapılan bu aşağılık ve alçakça saldırıları yapanlara aynen iade eder, Doğuş Derya’nın yalnız olmadığını duyururuz”

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