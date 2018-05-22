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"BKP: “Ülkedeki Suç merkezleri kapatılmalıdır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun KKTC’deki casinolarla ilgili açıklamalarına işaret ederek, ülkede sıkı denetim yapılması ve suç merkezlerinin kapatılması için koalisyon hükümetine  çağrı yaptı.

"BKP: “Ülkedeki Suç merkezleri kapatılmalıdır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun KKTC’deki casinolarla ilgili açıklamalarına işaret ederek, ülkede sıkı denetim yapılması ve suç merkezlerinin kapatılması için koalisyon hükümetine  çağrı yaptı.

22 Mayıs 2018 Salı 11:35
"BKP: “Ülkedeki Suç merkezleri kapatılmalıdır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun KKTC’deki casinolarla ilgili açıklamalarına işaret ederek, ülkede sıkı denetim yapılması ve suç merkezlerinin kapatılması için koalisyon hükümetine  çağrı yaptı.

 Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, 13 casinonun düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizi yurt dışına çıkardığının tespit edildiğini açıklaması ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara tedbir konulmasını, “ülkede dönen karanlık işlerin ibret verici bir göstergesi” olarak değerlendirdi.

Hükümetten açıklama talep eden Sonüstün, “ Ne acıdır ki, olup bitenlerden CTP, DP, HP, TDP koalisyon hükümetinin haberi bile yoktur” ifadelerini kullandı.

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“Ülkemizin uluslararası alanda insan kaçakçılığı, kadın ticareti ve kumarhane cenneti olarak anılması ayrı bir utanç kaynağıdır” diyen Sonüstün, eğer çağdaş dünyada yer almak isteniyorsa, bundan bir an önce kurtulunması gerektiğini kaydetti.

“Çözümsüzlük politikaları sonucu dünyadan izole olmuş olan Kuzey Kıbrıs’ın, çözümle birlikte uluslararası hukukun parçası olmaktan başka çaresi yoktur” diyen Sonüstün, barış ve demokrasi güçlerinin öncelikli mücadele alanının bu olduğunu vurguladı.

4’lü koalisyon hükümetine, “ Başınızı kuma sokmaktan vazgeçin” çağrısında bulunan Sonüstün, ülkede sıkı denetimlerin yapılması ve suç merkezlerinin kapatılmasını talep etti.

Son Güncelleme: 22.05.2018 15:36
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