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13 Aralık 2016 Salı 12:49

BKP Türkiye’de Yaşanan Terör Saldırısını Kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’de yaşanan terör saldırılarını kınayarak, Türkiye’deki bu olayları kaygıyla izlediklerini belirtti.

BKP Türkiye'de Yaşanan Terör Saldırısını Kınadı
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’de yaşanan terör saldırılarını kınayarak, Türkiye’deki bu olayları kaygıyla izlediklerini belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, yaşamını yitirenlere rahmet, acılı ailelere sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

“Türkiye’nin darbe, şiddet ve terör sarmalı içine çekildiğini” belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bundan çıkış yolunun; demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinden geçtiğini vurguladı.

Terörle hiçbir sorunun çözülemeyeceğini vurgulayan İzcan, doğru olanın; terörü doğuran sebepleri ortadan kaldırmak olduğuna işaret etti.

“AKP iktidarının; demokrasi ve insan haklarını katlederek, terör ve şiddete davetiye çıkardığını” savunan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “BKP, devlet terörü dahil her türlü terör eylemine karşıdır” dedi.

BKP olarak beklentilerinin; “Türkiye’deki anti demokratik sürecin atlatılması ve halk egemenliğine dayalı, demokratik, laik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir yönetim şeklinin oluşması” olduğunu belirten İzcan, “Türkiye halklarının kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için ayrıştırıcı değil birleştirici, demokratik, insan hakları ve hukuka saygılı bir devlet yönetimine ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

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BkpTerör Saldırısı
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