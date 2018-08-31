BKP: “Tüm dünya ve ülkemiz, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, tüm dünya ve ülkenin, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü ve barışın kökleşmesi için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

BKP tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, emperyalist güçler tarafından Kıbrıs sorununun yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edildiği ifade edildi ve tüm barış ve demokrasi güçlerinin birinci önceliğinin erken çözüm ve 44 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olduğunu ifade edildi.

