BKP: “TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASI TEK ÇIKAR YOL”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), tanklar, uçaklar ve protestolarla Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini belirtti.BKP Yürütme Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs adasının tümü üzerinde militarizmin giderek arttığı, şoven ve ırkçı siyasetlerin zemin kazandığı ileri sürülerek, tarafların birbirini kışkırtarak, bir yere varamayacağı ifade edildiAçıklamada, Crans Montana görüşmelerinde, BM Genel Sekreteri Guterrez tarafından ortaya konulan belge çerçevesinde toplumlararası görüşmelerin seçimlerden hemen sonra başlamasının tek çıkar yol olduğu kaydedildi.Askersiz ve silahsız, tüm Kıbrıslıların temel insan haklarının saygı göreceği federal bir çözüm isteği dile getirildi.