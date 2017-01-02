BKP TERÖR SALDIRISINI KINADI

BKP TERÖR



SALDIRI SINI KINADI

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) İstanbul’da yaşanan terör saldırısını kınadı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, partisinin basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaşanan terör saldırılarını kınadıklarını ve kaygıyla izlediklerini belirtti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

“AK PARTİ ZİHNİYETİ...”

Şiddet olaylarından Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’ni sorumlu tutan İzcan, “AK Parti iktidarının demokrasi ve insan haklarını hiçe sayan zihniyeti ve demokratik Türkiye yerine, Sünni İslam’a dayalı yönetim anlayışını benimsemesi Türkiye’yi kan gölüne dönüştürmüştür” dedi.

İzzet İzcan, “Türkiye halklarının kardeşçe, birarada yaşayabilmesi için ayrıştırıcı değil birleştirici, demokratik, insan hakları ve hukuka saygılı bir devlet yönetimine ihtiyaç vardır” dedi.