BKP: “TARİKATLAR, EĞİTİM ALANLARINI ÖRGÜTLENME MERKEZİ OLARAK SEÇMİŞ”

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, tarikatların Kıbrıs’ın Kuzeyinde örgütlenmesinin ciddi tehlike oluşturduğunu ileri sürerek, hükümeti önlem almaya çağırdı.

Yiğiter yaptığı yazılı açıklamada, tarikatların eğitim alanlarını örgütlenme merkezi olarak seçtiklerini savunarak, Namık Kemal Lisesi’nin avlusunda bulunan türbenin bu amaçla tarikat merkezi haline getirildiğini ileri sürdü.

Yiğiter, “Türkiye’de yaşanan Laiklik karşıtı örgütlenme, Kuzey Kıbrıs’a da taşınmış ve tarikatlar sinsice taban yaratma arayışına girmişlerdir” dedi.

Türkiye’de Nurcular diye bilinen tarikatın ülkede öğrenci yurdu inşa etme çalışmaları içerisinde olduğunu da ileri süren Yiğiter, buna benzer birçok örneğin bulunduğunu, laik demokratik eğitime inanan kesimleri uyanık olmaya çağırdı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in daha önceki açıklamalarına atıfta bulunan Yiğiter, Bakan Özyiğit’ten derhal gereğinin yapılmasını talep etti.

