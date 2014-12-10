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BKP: “Statüko Ve Sistemsizliğin Sonucu”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), dünkü sel baskınları nedeniyle birçok vatandaşın yaşadığı mağduriyetin, statüko ve sistemsizliğin bir sonucu olduğunu savundu.

BKP: “Statüko Ve Sistemsizliğin Sonucu”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), dünkü sel baskınları nedeniyle birçok vatandaşın yaşadığı mağduriyetin, statüko ve sistemsizliğin bir sonucu olduğunu savundu.

10 Aralık 2014 Çarşamba 11:15
BKP: “Statüko Ve Sistemsizliğin Sonucu”
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BKP Örgüt Sekreteri Salih Efendi, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan sel baskınlarına neden olan alt yapısızlık ve sistemsilikten, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin sorumlu olduğunu ifade ederek, düzenli ve planlı bir yapılaşma yerine ekolojinin katledildiğini kaydetti.  

“Hükümetin ve devlet kurumlarının görevi geçici ve göstermelik çalışmalar yapmak değil, yılların birikimi olan sistemsizliği ortadan kaldıracak köklü çözümler üretmektir” diyen Salih Efendi, ülke insanını, esnafını, işletmeci ve sanayicisini her yağmur yağdığında sel baskını felaketi ile karşı karşıya bırakanlardan hesap sorulmasını ve cezalandırılmalarını talep etti.

Sel baskınlarından dolayı bir çok işyeri ve bazı vatandaşların evlerinde meydana gelen büyük zararların karşılanması için CTP-BG ile DP-UG hükümetini göreve davet eden Salih Efendi, alyapı yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini ifade etti.

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