BKP: “Siyasi Partiler Yasa Tasarısı Bir An Önce Yasalaşmalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, 3 milletvekilinin Demokrat Parti-Ulusal Güçler’den istifa ederek Ulusal Birlik Partisi’ne katılmalarının “siyasi ahlaksızlık” olduğunu savunarak milletvekili transferini engelleyecek Siyasi Partiler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nının bir an önce Meclis’e sevk edilerek yasalaşmasını talep etti.

Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Ahmet Kaşif, Hamit Bakırcı, Ergün Serdaroğlu ve daha önce UBP’ye geçen Zorlu Töre gibi milletvekilleri halktan emanet aldıkları vekilliklerini alınıp satılan bir metaya dönüştürmüşler ve siyasi rant elde etmek için pazarlamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan, CTP-BG/DP-UG hükümetinin bir yılı aşkın süredir gündemde olan Siyasi Partiler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Meclis’e sevk etmeyip milletvekili transferlerinin önüne geçmeyerek “siyasi ahlaksızlığa ortak olduğunu” iddia etti.



