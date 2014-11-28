BKP, Polis Genel Müdür Vekili’nin Açıklamasını Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) “Polis Genel Müdür Vekili’nin törenlerde günün anlam ve önemini belirten pankartlar dışında pankartların açılmasına izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasını eleştirdi.

İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in açıklamasınınn "ülkede faşizm olduğunu gösterdiğini” iddia etti.

Polisin Anayasa ve yasaları ayaklar altına alarak demokratik yaşamı tehdit ettiğini öne süren İzcan, bunun Anayasa’nın geçici 10’uncu maddesinden kaynaklandığını savundu ve söz konusu maddenin kaldırılması çağrısı da yaptı.