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BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”

BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ahmet İşbeceren, ülkede yaşanan patates sıkıntısı ve yüksek fiyatların temel nedeninin plansızlık olduğunu savunarak, hükümeti ve Tarım Bakanlığını eleştirdi.

İşbeceren yazılı açıklamasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, ülkede yetiştirilen patates miktarından, patates stoku ve yıllık tüketim miktarından haberi olmadığını iddia ederek, Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin suçu başkalarının üzerine atmaya çalıştığını iddia etti İşbeceren, patates konusunda yaşananların, siyasi otoritenin beceriksizliği olduğunu öne sürdü.

İşbeceren, “boykot” adı altında patates üreticilerinin hedef alınmasının da çok büyük yanlış olduğunu vurgulayarak, “Tarım politikası üretim ve kooperatifçiliğe dayanmalıdır. Kooperatifçiliğin canlandırılması, su ve enerji sorunlarının çözülmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve planlı ekonomik modelin uygulanması tek çıkar yoldur” dedi.

Son Güncelleme: 07.11.2018 18:01
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