BKP, Maraş’ta fotoğraf çekenlere hapis cezası verilmesini eleştirdi

BKP, MARAŞ’TA FOTOĞRAF ÇEKENLERE HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ ELEŞTİRDİ
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kapalı Maraş’ta fotoğraf çekenlere hapis cezası verilmesini eleştirdi.
Maraş’ın güven artırıcı önlemler çerçevesinde topluma kazandırılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Maraş’ı tutsak alarak tüm Mağusalıların hayatının tutsak alınması, resim çekti diye gençlerin hapse atılması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.
Sonüstün, “Ülkemizi, normal medeni ülkeler düzeyine dönüştürme zamanı gelmiştir” ifadesini de kullandı.