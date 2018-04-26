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BKP, Maraş’ta fotoğraf çekenlere hapis cezası verilmesini eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kapalı Maraş’ta fotoğraf çekenlere hapis cezası verilmesini eleştirdi.

BKP, Maraş’ta fotoğraf çekenlere hapis cezası verilmesini eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kapalı Maraş’ta fotoğraf çekenlere hapis cezası verilmesini eleştirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:13
BKP, Maraş’ta fotoğraf çekenlere hapis cezası verilmesini eleştirdi

BKP, MARAŞ’TA FOTOĞRAF ÇEKENLERE HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kapalı Maraş’ta fotoğraf çekenlere hapis cezası verilmesini eleştirdi.

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Genel Sekreter Salih Sonustün tarafından yapılan açıklamada, “1974 yılından beri askeri bölge olarak hayalet kente dönüşen Maraş’a girip fotoğraf çekti diye 3 gencin hapis cezasına çarptırılması, ülkenin içinde bulunduğu anti-demokratik düzenin en bariz göstergesi” ifadesine yer verildi.

Maraş’ın güven artırıcı önlemler çerçevesinde topluma kazandırılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Maraş’ı tutsak alarak tüm Mağusalıların hayatının tutsak alınması, resim çekti diye gençlerin hapse atılması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

Sonüstün, “Ülkemizi, normal medeni ülkeler düzeyine dönüştürme zamanı gelmiştir” ifadesini de kullandı.

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