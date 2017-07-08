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08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:50

BKP, Limasol'da İki Toplumlu Etkinliğe Katıldı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Limasol’da katıldığı bir etkinlikte birleşik Federal Kıbrıs’a destek belirtti.

BKP, Limasol'da İki Toplumlu Etkinliğe Katıldı
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SONÜSTÜN: “BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS ŞEMSİYESİ ALTINDA ORTAK BİR VATAN BIRAKMALIYIZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Limasol’da katıldığı bir etkinlikte birleşik Federal Kıbrıs’a destek belirtti.

BKP’den verilen bilgiye göre, partiyi temsilen bir heyet Limasol’da ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) tarafından düzenlenen iki toplumlu etkinliğe katıldı.

BKP Genel Sekreteri Salih Rüştü Sonüstün etkinlikte yaptığı konuşmada, gelecek nesillere birleşik federal Kıbrıs şemsiyesi altında ortak bir vatan bırakılması gerektiğini söyledi.

“Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün başlıca sorumlusunun, 29 üye ülkeli siyasi ve askeri ittifak olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve yerli işbirlikçileri olduğunu” ileri süren Sonüstün, “NATO’nun adada varlığını sürdürmek istemesinin Kıbrıs için en büyük tehlike olduğunu” savundu.

Sonüstün konuşmasında, birleşik federal bir Kıbrıs’a ulaşana kadar bu yönde çözüm isteyen kesimlerin daha güçlü çalışmalar yapması gerektiğini de ifade etti.

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