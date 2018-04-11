BKP, LİDERLERE GÖRÜŞMELERİ BAŞLATMA ÇAĞRISI YAPTI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’ta iki lidere Guterres belgesi çerçevesinde görüşmeleri başlatma çağrısı yaptı.



BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Crans Montana’da olumsuz sonuçlanan görüşmelerin ardından, iki liderin toplumlarına olumsuz mesajlar verdiklerini ve geçen sürede gergin ve olumsuz tavırlar izlemeye devam ettiklerini ileri sürdü.



İzcan, 16 Nisan’daki liderler yemeğinin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlaması ve liderlerden beklenen pozitif ve barışçı adımların atılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



İzcan, haziran ayından bu yana her iki liderin barışçı, pozitif dilden uzaklaştıklarını bir birini suçlayıcı, toplumlar arası gerginliği artıran söylemlerde bulunmakta ısrarcı olduklarını savunarak, bu yaklaşımın iki topluma ve çözüm sürecine olumlu katkı sağlamayacağının altını çizdi.



İzcan, liderlere, 16 Nisan’da ve ondan sonra başlaması muhtemel süreçte samimi ve yapıcı olmaları çağrısı yaptı.



Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayanan federal bir çözümden başka bir yol olmadığını belirten İzcan, taksim veya entegrasyonun seçenek olmadığını ifade etti.



İzcan; ,”Halkı ‘yol ayrımındayız’ diye kandırmayın. Federasyondan başka seçenek yoktur” dedi.