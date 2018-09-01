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BKP: “Kurtuluş Çözümdedir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıslı Türklerin esas sorununun çözümsüzlük olduğunu belirterek, “Kurtuluş çözümdedir” dedi.

BKP: “Kurtuluş Çözümdedir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıslı Türklerin esas sorununun çözümsüzlük olduğunu belirterek, “Kurtuluş çözümdedir” dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:25
BKP: “Kurtuluş Çözümdedir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıslı Türklerin esas sorununun çözümsüzlük olduğunu belirterek, “Kurtuluş çözümdedir” dedi.

Sonüstün yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Eylül ayı içerisinde görüşmelerin yeniden başlayıp başlayamayacağına karar vereceğine işaret ederek, “Burada temsilcisi Sn. Lute’un ilgili taraflarla yapacağı temaslar sonucunda ortaya çıkacak durum belirleyici olacaktır” dedi.

“TARAFLARI BM GENEL SEKRETERİNE YARDIMCI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Tarafları, BM Genel Sekreteri’ne yardımcı olmaya çağıran Salih Sonüstün, “Böyle kritik bir ortamda, Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni hava ve deniz üslerinin kurulması yönünde planlar yapmak, görüşme sürecini torpillemekten başka bir şey değildir” dedi.

“ORTAK VATAN YARATMAK ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZDİR”

Açıklamasında, “Kıbrıs ve bölgemizde yaşanan çatışmalar, yurdumuzun asker ve silahtan arındırılmasının hayati önem taşıdığını göstermektedir” ifadelerine yer veren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Bağımsız, özgür, birleşik, asker ve silahtan arınmış ortak vatan yaratmak öncelikli görevimizdir” dedi.

 

Son Güncelleme: 01.09.2018 13:05
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