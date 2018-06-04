banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99853
ALTIN
191.194
DOLAR
4.5897
STERLİN
6.1319
EURO
5.3757
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...
Yağmurlu hava yarın bölgeyi terk...
banner282

"BKP: “KKTC Bir Hukuk Devleti Değildir, Kral Çıplak”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın, ülkedeki hukuk sistemi hakkında ‘Kral çıplak’ diyerek istifa etmesinin ibretlik bir durum olduğunu” belirtti.

"BKP: “KKTC Bir Hukuk Devleti Değildir, Kral Çıplak”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın, ülkedeki hukuk sistemi hakkında ‘Kral çıplak’ diyerek istifa etmesinin ibretlik bir durum olduğunu” belirtti.

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:09
"BKP: “KKTC Bir Hukuk Devleti Değildir, Kral Çıplak”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın, ülkedeki hukuk sistemi hakkında ‘Kral çıplak’ diyerek istifa etmesinin ibretlik bir durum olduğunu” belirtti.

İzcan, yazılı açıklamasında, Reynar’ın KKTC’nin bir hukuk devleti olmadığını belirttiğini savunarak “’Bunun olmadığını gördüğünüzde yapacak şey,  o sisteme daha fazla meşruiyet kazandırmak değil, bırakmaktır’ diyerek, tüm hukuk camiasına ders vermiştir. Ülkemizdeki esas sorunun, rejim sorunu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

“Düzeni sahiplenip, statükoyu makyajlayarak, varlık ve kimliğimizi korumamız mümkün değildir” diyen İzcan, tek çıkış yolunun uluslararası hukukun içinde yargı bağımsızlığını sağlayarak, sosyal hukuk devletini yaratmak olduğunu vurguladı.

banner277
“BARIŞ VE DEMOKRASİYE ULAŞMAK ANA HEDEF OLMALIDIR”

“Barış ve demokrasiye ulaşmak ana hedef olmalıdır” diyen İzcan, federal birleşik Kıbrıs’ı hedefleyen görüşmelerin bir an önce başlayarak sonuçlanmasının kurtuluş için tek seçenek olduğunu belirtti.

“Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın açıklamaları, yüreğinde yurt ve vatan sevgisi olan herkese ders olmalıdır” diyen İzcan, BKP’nin, emek, barış ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

banner288
Son Güncelleme: 04.06.2018 16:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican: “çağdaş, Modern Ve İnsan Odaklı Belediyecilik İçin Göreve Biz Geliyoruz”
Ctp Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican: “çağdaş, Modern Ve İnsan Odaklı Belediyecilik İçin Göreve Biz Geliyoruz”
Temiz Düşün “kalıcı Etki” Ve “yeni Fikirler Teşvik” Yarışması Sonuçları Yarın Açıklanıyor
Temiz Düşün “kalıcı Etki” Ve “yeni Fikirler Teşvik” Yarışması Sonuçları Yarın Açıklanıyor
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
Pirgalıoğlu: ''Lefke belediyesi'nde ciddi sorunlar var''
Pirgalıoğlu: ''Lefke belediyesi'nde ciddi sorunlar var''
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
Hür-İş, Rıver Sıde ile sözleşme imzaladı
Hür-İş, Rıver Sıde ile sözleşme imzaladı
Milli mücadele madalyaları…
Milli mücadele madalyaları…
EMPOLDER Genel Başkanlığına Nurettin Çırakoğluseçildi
EMPOLDER Genel Başkanlığına Nurettin Çırakoğluseçildi
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim