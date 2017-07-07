Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Temmuz 2017 Cuma 13:57

BKP, Kıbrıs Türk İle Rum Tarafını Soğukkanlı Hareket Etmeye Davet Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, İsviçre’nin Crans -Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ileride ciddi gerginlikler yaratabileceğini ileri sürerek, Kıbrıs Türk ile Rum tarafını soğukkanlı hareket etmeye davet etti.

BKP, Kıbrıs Türk İle Rum Tarafını Soğukkanlı Hareket Etmeye Davet Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, İsviçre’nin Crans -Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ileride ciddi gerginlikler yaratabileceğini ileri sürerek, Kıbrıs Türk ile Rum tarafını soğukkanlı hareket etmeye davet etti.

BKP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, İzcan, görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen özellikle güvenlik ve garantiler başlıklarında tıkanıldığını belirterek,“bir kez daha dış güçlerin menfaat ve çıkarları Kıbrıslıların geleceğinden önde gelmiştir” dedi.

“Türk tarafının tek taraflı müdahale hakkında ısrarı ve 1960 garanti antlaşmalarının değiştirilmesini kabul etmemesi, Kıbrıs Rum tarafının da bu konumdaki ısrarı görüşmelerin kopmasına neden olmuştur” diyen İzcan, “askersiz ve silahsız bir Kıbrıs’a ulaşılamaması hepimiz için büyük bir kayıptır” dedi.

İzcan,Türkiye Cumhuriyeti Dışİşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konferansın son konferans olduğu şeklindeki açıklamalarının; ciddi tehdit ve tehlikeler içerdiğini de savunarak, “yeni macera arayışları hiç kimseye yarar sağlamaz” dedi.

İzcan, iki toplumun aralarındaki çelişkileri uzlaşı yoluyla çözmekten başka çareleri bulunmadığını ifade ederek, yaşananları fırsat bilip ‘felaket tellallığı’ yapan kesimlere itibar edilmemesini istedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku