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BKP: “KIB-TEK’i Arpalıklarına Çevirdiler”

Birleşik Kıbrıs Partisi, KIB-TEK’e 110 kişinin münhalsiz bir şekilde istihdam edildiğini, istihdam edilenlerin hepsinin de CTP ve DP örgütleri tarafından belirlendiğini ileri sürdü ve “KIB-TEK’i arpalıklarına çevirdiler” dedi.

BKP: “KIB-TEK’i Arpalıklarına Çevirdiler”

Birleşik Kıbrıs Partisi, KIB-TEK’e 110 kişinin münhalsiz bir şekilde istihdam edildiğini, istihdam edilenlerin hepsinin de CTP ve DP örgütleri tarafından belirlendiğini ileri sürdü ve “KIB-TEK’i arpalıklarına çevirdiler” dedi.

27 Kasım 2014 Perşembe 11:41
BKP: “KIB-TEK’i Arpalıklarına Çevirdiler”
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Birleşik Kıbrıs Partisi, KIB-TEK’e 110 kişinin münhalsiz bir şekilde istihdam edildiğini, istihdam edilenlerin hepsinin de CTP ve DP örgütleri tarafından belirlendiğini ileri sürdü  ve “KIB-TEK’i arpalıklarına çevirdiler” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, KIB-TEK’in borç batağında bulunmasına rağmen partizanca istihdam yapıldığını savunarak, kurumun mali yükünün artırılarak, faturanın da halka kesilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti..

Korkmazhan, “CTP-BG/DP-UG hükümeti ne KIB-TEK’in düzlüğe çıkarılması ile ilgilenmekte ne de halka ucuz elektrik sağlama çabası içerisindedir. Yaptıkları arpalıklarına çevirdikleri kuruma partililerini istihdam etmek, mali yükü ise vatandaşın faturasına yansıtmaktır” iddiasında bulundu.

Fuel-Oil fiyatlarının geçtiğimiz 3 ayda 115 dolardan 80 dolara düştüğünü, ancak elektrik fiyatlarının ucuzlatılmadığını belirten Korkmazhan, kurum yetkililerinin “zaten zararına satıyorduk” bahanesi arkasına saklandığını, diğer yandan da partililerini kuruma münhalsiz bir şekilde istihdam ettiklerini savundu.

2013 Ocak ayından itibaren elektrik faturalarına neye göre hesaplandığı belli olmayan ve her ay miktarı değişen Sokak Aydınlatma Bedeli yansıtıldığını, Milyonlarca TL toplanmasına rağmen ülke genelindeki bir çok sokağın karanlık içerisinde bulunduğunu kaydeden Korkmazhan, “Parası alınmasına rağmen sokaklarımız karanlığa terk edilmiştir. Açık bir soygun ile karşı karşıyayız” dedi.

Belediyelerin ve Karayollarının kuruma olan geçmiş borçlarını öne sürerek sokakları ve yolları karanlığa terk etmenin ve faturasını ödeyen vatandaşı cezalandırmanın yanlış olduğunu belirten Korkmazhan, “22 aydır KIB-TEK vatandaştan neyin parasını almaktadır” dedi.

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