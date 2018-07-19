BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Yiğiter’den mülteci açıklaması:“İnsanlık ayıbı ve dram…”

Yiğiter yaptığı yazılı açıklamada, kapitalist ekonominin ve neo-liberal politikaların, dünyada birçok insanı açlık, yoksulluk ve savaşların gölgesinde bir yaşama mahkûm ettiğini ifade ederek, “Enerji yollarını kontrol altında tutmak adına, ülkeleri iç savaşa, açlığa, yoksulluğa iten, umut yolculuklarında hayatlarını kaybetmelerine neden olan emperyalist ülkeler, elbette umut tacirliğine ve insan kaçakçılığına göz yumacaklardır. Yeni dünya düzeninin ‘kâr, daha fazla kâr’ hedefinden başka bir siyaseti yoktur” dedi.



“Batının yaşanan dramlara seyirci kaldığı yetmezmiş gibi Türkiye’yi tampon bölge seçerek, mültecilere para karşılığı sözde sahip çıkmasına fırsat vermesi insan onurunu hiçe sayan kabul edilemez bir davranıştır” diyen Yiğiter, dün yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluşmasının da olayın başka bir trajik boyutu olduğunu söyledi.



Batının kendi eliyle yarattığı yoksulluk, açlık ve savaşlara çare olmasının mümkün olmadığına vurgu yapan Yiğiter, “Sadece daha çok kâr elde etme hedefine odaklanmış yeni dünya düzeni insanoğluna daha fazla yoksulluk, daha fazla açlık, daha fazla savaş ve daha fazla ölümden başka bir şey getirmemiştir. BKP, yeni dünya düzenini reddetmeye ve onun insanlığa yaşattığı dramları kınamaya devam edecektir” dedi.



