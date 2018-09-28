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BKP Kadın Meclisi: “Sorunların Ana Sebebi Statükonun Bize Her Alanda Dayattığı Hukuksuzluk”

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, her geçen gün artan şiddet, teciz ve tecavüz olaylarının toplumun yüz yüze kaldığı siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların bir sonucu olduğunu savundu. 

BKP Kadın Meclisi: “Sorunların Ana Sebebi Statükonun Bize Her Alanda Dayattığı Hukuksuzluk”

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, her geçen gün artan şiddet, teciz ve tecavüz olaylarının toplumun yüz yüze kaldığı siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların bir sonucu olduğunu savundu. 

28 Eylül 2018 Cuma 12:18
BKP Kadın Meclisi: “Sorunların Ana Sebebi Statükonun Bize Her Alanda Dayattığı Hukuksuzluk”

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, her geçen gün artan şiddet, teciz ve tecavüz olaylarının toplumun yüz yüze kaldığı siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların bir sonucu olduğunu savundu. 


Yazılı  açıklama yapan Yiğiter, “ İnsanımızın yaşadığı siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların ana sebebi statükonun bize her alanda dayattığı hukuksuzluktur. Bu güne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetler de kendi zümresel ve partisel çıkarlarını korumak adına bu hukuksuzluğa göz yummuş, hatta çanak tutmuştur” iddiasında bulundu. 


Hükümeti  eleştiren Yiğiter, hükümetin “ülkede yaşananları seyratmekten öte hiç birşey yapmadığını, staükoya zarar verecek herhangi bir adım atmaktan uzak durduğunu” iddia etti. 


Yiğiter, şöyle devam etti: 
“ Okullarımızda öğretmenlerimiz , sokaklarda çocuklarımız ve kadınlarımız, şiddet, tehdit ve tacize uğruyor. Soygun darp olayları almış başını gidiyor.  Bu ülkede yaşayan nüfus, ülkeye kimin girip çıktığı bilinmiyor. Eğer bu hükümet ülkeye giriş çıkışları dahi kontrol altına alabilecek irade ve yetkiye sahip değilse yaptıkları sadece makam işgalidir. Başbakan ve ortaklarına çağrımız elleri kolları bağlı aciz bir şekilde yaşananları seyretmeye devam edeceklerse makam  işgaline son vermeleridir” 


Ülkede güvenlik güçlerinin güvenliği sağlayamadığını, yargının adil ve erken kararlar üretemediğini iddia eden Yiğiter, Meclis ve hükümetin yaşananları seyrettiği bir kaosun ülkeye hakim olduğunu savundu. 


Statükonun yarattığı hukuksuzluğun ancak uluslarası hukuka dahil olmuş bir sistemin oluşturulmasıyla aşılabileceğini ileri süren Yiğiter, bunun yolunun da Kıbrıs sorununun çözümü  olacağını öne sürüd.


Son Güncelleme: 28.09.2018 15:23
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