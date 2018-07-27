BKP Kadın Meclisi: “Cinayet, taciz ve tecavüzden, ülkeyi yönetenler sorumludur”

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, Kuzey Kıbrıs’ta artarak devam eden şiddet, taciz, istismar ve tecavüz olaylarının yaygınlaşarak korkutucu boyutlara ulaştığını savunarak, “Tekrarlanan her cinayet, taciz ve tecavüzden, ülkeyi yönetenler sorumludur” iddiasında bulundu.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, yaptığı açıklamada, “Mahkemelerde görev yapan yargıçlar, halkı huzursuz eden utanç verici suçlar karşısında caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ısrarlarla vurgularken, yasa yapıcıların başını kuma sokarak, yaşananlar karşısında sessiz kalması kabul edilmez” dedi.

Yiğiter, medyanın cinsel suçlar ve cinayetlerle ilgili haber yaparken kullandığı dile özen göstermesi gerektiğini, Medya Etik Kurulu’nun gerekirse müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Basında cinayet haberlerinin “kıskanç eşin cinneti”, “aile faciası” gibi başlıklarla verilmesinin, işlenen cinayetin toplum nezdinde normalleştirilmesine neden olduğunu ifade eden Yiğiter, “Medyanın haber yaparken kullandığı dile özen göstermesi şarttır. Cinsel suçlar ve cinayetlerle ilgili haberler, toplum gözünde normalleştirilen dille verilmemelidir” dedi.

Yiğiter, koalisyon hükümetini, kadın cinayetlerinin önlenmesi yönünde kararlı adımlar atmaya çağırdı.

