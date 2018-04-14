BKP KADIN MECLİSİ, AKKUYU’DA KURULACAK NÜKLEER SANTRALİN OLASI OLUMSUZLUKLARININ ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Akkuyu’da yapılacak nükleer santralin yaratabileceği olumsuzlukların endişe verici olduğunu belirtti.



BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, parti basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Akkuyu’da temeli atılan nükleer santralde yaşanabilecek olası olumsuzluklardan duyulan endişeye dikkat çekti.



Yiğiter, “Girne sahillerine bu kadar kısa bir mesafede nükleer santralin kurulmasının, çevre açısından ciddi olumsuz sonuçlara yol açacağı ortadadır. Çernobil ve Fukuşima’da yaşanan felaketler ve o felaketlerin kurbanları, nükleer enerjinin ne kadar tehlikeli olabileceğini, nükleer santrallere neden karşı çıkmamız gerektiğini bizlere hatırlatmalıdır” dedi.



