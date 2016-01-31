BKP: “İstifa Edin”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, hükümeti; “ülkedeki yolsuzluklardan hesap sormak yerine bunları hasıraltı etmekle” suçlayarak, “Halk size inanmıyor, sizi istemiyor. İstifa edin” dedi.

Korkmazhan, Ercan Havalimanı, Kumarcılar Hanı, Milli Piyangolar ve KIB-TEK’te yaşandığını savunduğu yolsuzluklar karşısında Başsavcılığı, Mali Polisi ve yargıyı göreve çağırdı.

Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, CTP-UBP Hükümeti’nin yapılan yolsuzluklardan hesap sormak yerine bunları hasıraltı ettiğini, ancak kaldırılan her taşın altından yeni bir yolsuzluğun çıktığını iddia etti.

Ulaştırma Bakanlığı’nın Türkiye’deki iki şirketten 50 ay süreyle 11 milyon 250 bin dolarlık T&T Havalimanı İşletmeciliği İnş. Sanayi ve Ticaret Ltd’i denetlemek amacı ile yapılan hizmet alımı anlaşmasının yolsuzluk olduğunu iddia eden Korkmazhan, Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun istifa edip bunun hesabını vereceği yerde konuyu çarpıtmaya çalıştığını öne sürdü.

Başbakan Ömer Kalyoncu ve hükümetin de, yapılan yolsuzluktan hesap sorup, ilgili bakanı görevden alıp soruşturma başlatacağına, bu yolsuzluğa “kılıf uydurmaya” çalıştığını ileri süren Korkmazhan, ayrıca Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Kumarcılar Hanı inşaatında 2, 3 milyon TL’lik yolsuzluk yapıldığını açıkladığını, ancak bunun açık bir suç duyurusu olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığını savundu.

Korkmazhan, piyangolarda yaşanan 2,5 milyon TL’lik yolsuzluğun üzerinin örtüldüğünü, KIB-TEK’te de başta 40 milyon Dolarlık yakıt ihalesi olmak üzere yaşandığını savunduğu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin görmezden gelindiğini ifade etti.

“Şeffaflık ve reform” diyerek yola çıkan CTP-UBP Hükümeti’nin “yolsuzluk hükümeti” olduğunu öne süren Korkmazhan, hükümete yönelik suçlamalarda bulundu, hayvancının, çiftçinin, üreticinin alacaklarının ödenmemesini, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını, asgari ücretin belirlenmemesini, zamları ve vergi aflarını eleştirdi.