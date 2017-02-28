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28 Şubat 2017 Salı 08:44

Bkp İle Akel’den Ortak Açıklama

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, başkanlığındaki heyet, Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyeti ile AKEL Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Bkp İle Akel'den Ortak Açıklama
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, başkanlığındaki heyet, Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyeti ile AKEL Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İki parti, toplantının ardından yaptığı ortak açıklamada liderlere müzakere sürecini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ortak açıklamada, toplum liderlerinin, müzakere sürecinin devam etmesinin yollarını bulmaları ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için samimi çabalarda bulunmaları istendi.

Bu aşamada geriye kalan temel konulara odaklanılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Kıbrıs sorununun iç yanlarının çözümünün mümkün olduğuna inanç belirtildi.

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