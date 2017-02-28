Bkp İle Akel’den Ortak Açıklama

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ortak açıklamada, toplum liderlerinin, müzakere sürecinin devam etmesinin yollarını bulmaları ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için samimi çabalarda bulunmaları istendi.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, başkanlığındaki heyet, Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyeti ile AKEL Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, başkanlığındaki heyet, Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyeti ile AKEL Genel Merkezi’nde bir araya geldi.