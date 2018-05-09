"BKP: İki Toplumu Yakınlaştıracak İşbirliği Adımları Atılmalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk göçmenlerin mağduriyetinin devam ettiğini savunarak, parça parça da olsa iki toplumu yakınlaştıracak işbirliği adımlarının atılmasını istedi.

Yazılı açıklama yaparak, Kapalı Maraş bölgesine yönelik Avrupa Parlamentosu heyetinin ziyareti ve karşılıklı yapılan eylemlere dikkat çeken BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi, Mağusa Limanı ve Ercan Hava Limanı’nın uluslararası hukuka uygun olacak şekilde trafiğe açılması, Kıbrıs sorununun çözümü, toplumlararası ilişkilere olumlu katkı yapacaktır” dedi.

“CTP, HP, DP ve TDP koalisyon hükümetinin onayı ile, Avrupa Parlamentosu heyetine karşı fanatik protesto eylemleri örgütlemek, sorunun çözümüne katkı yapmaz” iddiasında bulunan BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Hükümete çağrımız, eski, bayatlamış, ayrılıkçı, fanatik eylemlere destek vermekten vazgeçmesidir” ifadesini kullandı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Avrupa Parlamentosu heyetinin, Maraş’a girmesine neden izin verilmedi? Nerden korkuyorsunuz?” diye sordu.

“Kıbrıs’ın geleceği çözüm, barış ve demokrasidedir” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarını eleştirerek, “Açıklamalar utanç tablosunu örtmeye yetmeyecek” görüşünü savundu.

