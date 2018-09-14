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BKP, İçişleri Bakanı Baybars’ın Ankara Temaslarını Değerlendirdi…

SONÜSTÜN: “TÜRKİYEDEKİ REJİMİ KIBRIS’A TAŞIYACAK ANTLAŞMALARA KARŞIYIZ

BKP, İçişleri Bakanı Baybars’ın Ankara Temaslarını Değerlendirdi…

SONÜSTÜN: “TÜRKİYEDEKİ REJİMİ KIBRIS’A TAŞIYACAK ANTLAŞMALARA KARŞIYIZ

14 Eylül 2018 Cuma 11:34
BKP, İçişleri Bakanı Baybars’ın Ankara Temaslarını Değerlendirdi…


SONÜSTÜN: “TÜRKİYEDEKİ REJİMİ KIBRIS’A TAŞIYACAK ANTLAŞMALARA KARŞIYIZ”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), “Türkiye’deki rejimi, Kıbrıs’a taşıyacak antlaşmalara karşı olduğunu” bildirdi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, Ankara ziyaretinde açıkladığı “Adli yardımlaşma, terör suçları ve organize suçlarla mücadele işbirliği” konularında atılan adımların, kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Türkiye’deki AKP – MHP iktidarının uyguladığı rejimin, KKTC’ye uzanmasını “kabul edilemez” şeklinde niteleyen Sonüstün, “BKP buna imkân sağlayacak her türlü antlaşmaya karşıdır” dedi.

“İÇİŞLERİ BAKANI AYŞEGÜL BAYBARS’TAN AÇIKLAMA TALEP EDİYORUZ”

KKTC kurum ve vatandaşlarının, Türkiye’de yargılanması için davalar açıldığını hatırlatan Salih Sonüstün, “Anayasamıza aykırı olan bu tür taleplerin önünün açılmasını sağlayacak her türlü karar ve antlaşmalar, Kıbrıs’ın kuzeyinde faşizmin tamamen egemen olmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“BKP, İç İşleri bakanı Ayşegül Baybars’tan ısrarla açıklama talep etmektedir” diyen Salih Sonüstün, “barış ve demokrasi yanlısı güçleri uyanık olmaya” çağırdı.

 

Son Güncelleme: 14.09.2018 15:37
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