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BKP, Hükümetin Akkuyu’da Nükleer Santral İnşaatını Engellemesini İstedi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye Akkuyu’da nükleer santral kurulmasının “tüm Kıbrıs’ı büyük bir tehlike altına sokacağını” belirterek, CTP BG-DP UG hükümetinden bu konuda girişimde bulunmasını istedi.

BKP, Hükümetin Akkuyu’da Nükleer Santral İnşaatını Engellemesini İstedi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye Akkuyu’da nükleer santral kurulmasının “tüm Kıbrıs’ı büyük bir tehlike altına sokacağını” belirterek, CTP BG-DP UG hükümetinden bu konuda girişimde bulunmasını istedi.

16 Aralık 2014 Salı 12:53
BKP, Hükümetin Akkuyu’da Nükleer Santral İnşaatını Engellemesini İstedi
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye Akkuyu’da nükleer santral kurulmasının “tüm Kıbrıs’ı büyük bir tehlike altına sokacağını” belirterek, CTP BG-DP UG hükümetinden bu konuda girişimde bulunmasını istedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, konuyla ilgili açıklamasında, Akkuyu Nükleer Santrali’nde meydana gelecek bir kaza sonucunda 300 km’lik bir alanın felakete sürüklenebileceğini söyledi. İzcan, nükleer atıkların taşınmasının da insan ve çevreye olumsuz etkileri olacağını belirterek, bu çerçevede Kıbrıs’ın tamamen yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. İzcan, “BKP, ilgili tüm yerel ve uluslararası çevre örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile nükleer santral tehdidine karşı birlikte mücadele edecektir” dedi.

Türkiye’nin, Çernobil faciası nedeni ile büyük bedeller ödediğini, Karadeniz sahillerinde nükleer felaketin izlerinin hala devam ettiğini anımsatan İzcan, “11 Mart 2011’de Japonya’daki deprem ve tusunami sonucu Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen kazanın ardından tüm dünyada nükleer enerjiden, temiz enerjiye yönelim vardır” şeklinde konuştu.

CTP BG-DP UG hükümetini bu konudaki duyarsızlığına son vermeye çağıran İzcan, Akkuyu’ya nükleer santral kurulmasını engellemek için gereken her türlü adımın atılmasının şart olduğunu vurguladı.

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