Birleşik Kıbrıs Partsi (BKP), Hükümetin 2015 yılı bütçesini eleştirdi.

BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı açıklamada, 2015 yılı bütçesinin; ‘örtülü ödenek, denetimsiz kaynak ve tasarruf adı altında yapılan sosyal kesintileri’ içerdiğini iddia etti.

Halkı daha da fakirleşmeyi öngördüğünü öne sürdüğü bütçede 150 civarındaki müşavir maaşı için 18 milyon TL ayırıldığını ileri süren Korkmazhan, üretici, hayvancı, öğrenci bursu, çalışan maaşı, eğitim ve sağlık gibi halkın en temel ihtiyaçları için ise ‘kaynak yok’ bahanesiyle yeterli bütçe ayrılmadığını savundu.

Bütçenin, bakan, milletvekili, müdür, müşavir ve kamuda oluşan bir takım ayrıcalıklı sınıfa ‘astronomik rakamlarda’ maaş öngörürken, halk ve emekçi kesimlerini ise ‘sefalete mahkum edeceğini’ ileri süren Korkmazhan, sivil savunma, sivil işler gibi militer yapılanmalara ‘denetimsiz’ ekonomik kaynaklar ayrıldığını iddia etti.

“Bakımsızlıktan dökülen okullarımız ve öğretmen eksikliklerimiz için kaynak olmadığını söyeleyen hükümet, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve buna benzer gereksiz kurumlar için sınırsız harcamalar yapmaktadır. 11 milyon TL ile tam teşekküllü bir onkoloji hastanesi yapmak yerine, 150 civarı müşavir için bütçede 18 milyon TL ayrılmakdatır” diyen Korkmazhan, fakirleşme, sosyal kesinti ve sınırsız sömürüyü öngördüğünü savunduğu bütçeyi reddettiklerini kaydetti.