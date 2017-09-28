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28 Eylül 2017 Perşembe 11:43

BKP, Hükümeti Saat Uygulamasını Değiştirmeye Çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Hükümeti yaz saati uygulamasını değiştirme çağrısında bulundu.

BKP, Hükümeti Saat Uygulamasını Değiştirmeye Çağırdı
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 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Hükümeti yaz saati uygulamasını değiştirme çağrısında bulundu.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye’de Danıştay’ın yaz saati uygulaması konusunda aldığı kararla ilgili yaptığı açıklamada, kararla birlikte Kıbrıs’ta yeni bir belirsizliğin ortaya çıktığını savundu ve Hükümeti, “yaz saati uygulamasına devam kararını” değiştirmeye çağırdı.

Sonüstün, “toplum içerisinde gerginlik ve çatışmaların olduğu süreci yeniden yaşamak istemiyoruz” dedi.

Suudi saatinde ısrarın ekonomik hiçbir getirisi olmadığını, 2016’da bunun görüldüğünü, çok daha fazla enerji harcandığını ileri süren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Hükümeti Türkiye’deki  AK Parti Hükümeti’ne “yağ çekmekle” suçladı.

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