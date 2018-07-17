BKP: “Hükümet, Kumara Teşvik Ederek Kötülük Yapamaz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), hükümetin, insanları kumara teşvik ederek halka kötülük yapamayacağını belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada,“Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın KKTC vatandaşlarının serbestçe kumarhanelere girebilmesi için yasal çalışma yaptıklarını açıklamasının, bet ofislerini ve gece kulüplerini kapatacağız diye iktidara gelen 4’lü koalisyon hükümetinin, nelerle uğraştığını göstermesi açısından ibret verici olduğunu” ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman’dan konuyla ilgili açıklama talep eden İzcan, “Millet zamlar altında inim inim inlerken, siz insanları kumara teşvik ederek halka kötülük yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Kumarhane patronlarının çıkarı, halkın çıkarına karşıdır” diyen İzcan, “daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan patronlara hizmet etmenin, ‘emek, barış, demokrasi’ diyerek hükümet olmuş 4’lü koalisyon hükümetinin görevi olmadığını” kaydetti.