BKP: “Her türlü sömürgeci müdahaleleri reddetmeye devam edeceğiz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıs Türk toplumunun, kendi kendini yönetecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olduğunu kaydederek, “BKP her türlü sömürgeci müdahaleleri reddetmeye devam edecek” dedi.

TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın açıklamaları eleştiren Sonüstün, köy gezisi, iftar programları adı altında Türkiye hükümet yetkililerinin ülkede kitlesel eylem düzenlediğini savundu.

Bu faaliyetlerin asimilasyon politikalarının parçası olduğunu da iddia eden Salih Sonüstün, “BKP, içişlerimize yapılan her türlü sömürgeci müdahaleyi reddetmeye devam edecek” dedi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Akdağ’ın doğrudan gelir desteği ödemeleri konusundaki açıklamalarını “içişlerine müdahale” olarak değerlendirdi.