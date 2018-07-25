BKP, Görüşme Sürecinin Başlaması İçin Ortaya Konan Diplomatik Çabaları Desteklediğini Belirtti!



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), görüşme sürecinin başlaması için ortaya konan diplomatik çabaları desteklediğini; ırkçı, faşist ve taksimci güçlere karşı mücadele edeceğini belirtti.

BKP Yürütme Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, “15 Temmuz darbesi ve ardından 20 Temmuz, 14 Ağustos savaşlarının yıldönümlerinde, çıkarılması gereken dersler bulunduğunu” savunarak, görüşme sürecinin yeniden başlaması yönünde ortaya konan diplomatik çabaların şiddetle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

“Hiçbir şey bize geçmişte yaşanan acıları unutturamaz” diyen BKP Yürütme Kurulu, Kıbrıs’ın her iki tarafında ortaya çıktığını ileri sürdüğü faşist, ırkçı, taksim yanlısı güçlere karşı en etkili bir şekilde tavır konulmasını istedi.

Açıklamada, “Geçmişi unutmadan, birleşik ortak bir gelecek kurmak, Kıbrıs halkının çıkarınadır. Ortaya konan çözüm çabalarını boşa çıkarmamalıyız” denildi.

Açıklamada, taraflardan, BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu 6 maddelik Guterres Belgesi çerçevesinde, ön şartsız masaya oturmaları talep edildi.

