BKP Genel Sekreteri Sonüstün 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımladı

“SAĞLIKLI BİR ORTAMDA YAŞAMAK TÜM VATANDAŞLARIN HAKKIDIR”



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda,“Sağlıklı bir ortamda yaşamak tüm vatandaşların hakkıdır” dedi.



Sonüstün, sağlıklı bir ülke olmanın yolunun temiz bir çevreden geçtiğini, bu yönde alınması gereken uzun bir yol olduğunu belirtti.





BKP’den yapılan açıklamaya göre Sonüstün, “Yerel ve merkezi yönetimlerin halkı da katarak, etkin bir yönetim sergileyerek, halk sağlığını koruması gerekmektedir. Sağlıklı bir ortamda yaşamak tüm vatandaşların en doğal hakkıdır” ifadelerini kullandı.Ülkelerin gelişmişliği çevreye verilen önemle ölçüldüğünü kaydedenSonüstün, “Çevre kalitesi ve doğal kaynakların korunması, soluduğumuz havanın temizliği, orman ve dağlarımızın yeşilliği, denizlerimizin temizliği hayati öneme sahiptir” dedi.Ekonominin gelişmesinin de çevreye bağlı olduğunu belirten Sonüstün, hiçbir turistiz hastalık saçan bir yere gitmek istemeyeceğini, bu noktada hem halka hem de yetkililere önemli görevler düştüğünü vurguladı.