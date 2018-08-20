BKP Genel Başkanı İzcan, Sorunların Ana Kaynağının “Statüko” Olduğunu Belirtti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülke sorunlarına işaret ederek sorunların ana kaynağının “statüko” olduğunu belirtti.



Kurban Bayramı vesilesiyle BKP Basın Bürosu aracılığıyla mesaj yayımlayan İzcan, “Ekonomik kriz ortamında insanımızın bayram yapması imkânsız” ifadelerini kullandı.



“Statükonun sorunların ana kaynağı olduğunu” ifade eden BKP Genel Başkanı İzcan, “gerçek kurtuluşun çözüm ve barışta olduğunu” kaydetti.



Hükümeti, özellikle “fakir ve dar gelirli vatandaşları rahatlatacak tedbirler” almaya çağıran İzcan, devlet yöneticilerinin ekonomik krizi hafifletecek köklü tedbirler almak yerine “har vurup harman savurduğunu” iddia etti.



