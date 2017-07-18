BKP Genel Başkanı İzcan, Kıbrıs Sorununu Değerlendirdi

“Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Türkiye’ye bağlanmanın da olası senaryolar dahilinde bulunduğu şeklindeki açıklamasının esas niyeti ortaya koyduğunu” iddia eden İzcan, “Taksimci ve fanatik politikalar Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına taşımıştır” ifadelerini kullandı.

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