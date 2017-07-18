BKP Genel Başkanı İzcan, Kıbrıs Sorununu Değerlendirdi

“AYRILIKÇI ÖNERİLER KABUL EDİLEMEZ”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklığın ardından “bazı çevrelerin ortaya attığı ayrılıkçı önerilerin kabul edilemez olduğunu” savundu.
“Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Türkiye’ye bağlanmanın da olası senaryolar dahilinde bulunduğu şeklindeki açıklamasının esas niyeti ortaya koyduğunu” iddia eden İzcan, “Taksimci ve fanatik politikalar Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına taşımıştır” ifadelerini kullandı.
Yazılı bir açıklama yapan İzcan, “Türkiye Kıbrıs’ın bütününü askeri denetimi altında tutmak istiyor. Bütün mesele budur” iddiasında bulundu.
Görüşmelerin BM Güvenlik Konseyi kararları ve parametreleri çerçevesinde yeniden başlamasının “tek gerçekçi seçenek olduğunu” savunan İzcan, “Kıbrıs halkının kardeşçe yaşayacağı Birleşik Federal Kıbrıs ana hedefimiz olmalıdır” dedi.