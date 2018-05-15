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"BKP Genel Başkanı İzcan, İsrail’in Gerçekleştirdiği Katliamı Kınayıp Lanetledi!

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, İsrail devletinin, Gazze- İsrail sınırında masum ve silahsız sivil Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamı şiddetle kınayıp lanetlediklerini belirtti.

"BKP Genel Başkanı İzcan, İsrail’in Gerçekleştirdiği Katliamı Kınayıp Lanetledi!

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, İsrail devletinin, Gazze- İsrail sınırında masum ve silahsız sivil Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamı şiddetle kınayıp lanetlediklerini belirtti.

15 Mayıs 2018 Salı 12:03
"BKP Genel Başkanı İzcan, İsrail’in Gerçekleştirdiği Katliamı Kınayıp Lanetledi!


Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, İsrail devletinin, Gazze- İsrail sınırında masum ve silahsız sivil Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamı şiddetle kınayıp lanetlediklerini belirtti.

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İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “30 Mart tarihinden bu yana toplam 104 sivilin, İsrail askerleri tarafından öldürülmesi, dünya için utanç tablosudur” diyerek, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının İsrail’i cesaretlendirerek, katliamın zeminini oluşturduğunu söyledi.
“ABD Başkanı Donalt Trump’ın dakikalar önce attığı tweet’te ‘İsrail için büyük gün. Tebrikler’ ifadelerini kullanması, katliamların arkasında kimin olduğunu açıkça göstermektedir” diyen İzcan, Anglo Amerika emperyalizminin tek amacının ülkeleri bölüp parçalayarak, sömürmek ve işgallerini sürdürmek olduğunu ifade etti.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 15:18
Anahtar Kelimeler:
BkpİsrailLanetYAĞDIRDI
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