Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ocak 2017 Pazartesi 11:41

BKP GENEL BAŞKANI İZCAN, CENEVRE’DE BAŞLAYAN KIBRIS ZİRVESİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cenevre’de başlayan Kıbrıs zirvesiyle ilgili taraflara yapıcı olmaları çağrısında bulundu.

BKP GENEL BAŞKANI İZCAN, CENEVRE'DE BAŞLAYAN KIBRIS ZİRVESİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
BKP GENEL BAŞKANI İZCAN, CENEVRE’DE BAŞLAYAN KIBRIS ZİRVESİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cenevre’de başlayan Kıbrıs zirvesiyle ilgili taraflara yapıcı olmaları çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan İzzet İzcan, dünyanın en uzun ve zor sorunlarının başında gelen Kıbrıs sorununun kritik bir aşamaya girdiğini, ikili görüşmelerin uluslararası bir konferansa dönüşmek üzere olduğunu, burada önemli olanın Kıbrıslıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması olması gerektiğini kaydetti.

Her iki tarafın da özellikle güvenlik konularında haklı çekinceleri olduğunu belirten İzcan, dikkat edilmesi gereken hususun bir tarafın güvenliğinin, diğer tarafın güvensizliği olamayacağı gerçeği olduğunu vurguladı.

“BKP Kıbrıs’ta askersiz ve silahsız bir vatan istemektedir” ifadelerini kullanan İzcan “Dünyada yaşananlar bizlere göstermiştir ki uluslararası sorunları çözmenin yolu işbirliği ve diyalogdan geçmektedir. Terör, şiddet ve savaş yolu ile güvenlik sağlanamaz. Ortadoğu’da yaşananlar her iki topluma da ders olmalıdır” dedi.

Çözüm olmaz ise “B planı” olarak Türkiye’nin 82. vilayeti olunacağı yönünde “bilinçli bir propagandanın yapıldığını” savunan İzcan, “Herkesin bilmesini isteriz ki Kıbrıs Cumhuriyeti AB’ye üye bir devlet olup toprak bütünlüğü AB’nin garantisi altındadır. Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri yeni maceralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. B planı söylemleri gerçekleri yansıtmıyor ve alternatif de değildir” ifadelerini kullandı.

İzcan, ilgili tarafları samimiyet ve iyi niyetle temel insan haklarının geçerli olduğu Birleşik Federal Kıbrıs’ı yaşama geçirmeye çağırdı.       

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ombudsman Hafiye Gibi... Ombudsman Hafiye Gibi...
CENEVRE ZİRVESİ… CENEVRE ZİRVESİ…
BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “YA BİR ANLAŞMA OLACAKTIR YA DA KKTC YOLUNA DEVAM EDECEKTİR VE BU GÜCÜ VARDIR” BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “YA BİR ANLAŞMA OLACAKTIR...
ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI
KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE DEVAM EDEN MÜZAKERELERE DESTEK KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE...
DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE.. DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Ombudsman Hafiye Gibi...

Haberi Oku