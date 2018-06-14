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"BKP Genel Başkanı İzcan: “Barış Dolu Aydınlık Yarınlar Dilerim”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yayımladığı bayram mesajında, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak barış dolu aydınlık yarınlar diledi.

"BKP Genel Başkanı İzcan: “Barış Dolu Aydınlık Yarınlar Dilerim”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yayımladığı bayram mesajında, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak barış dolu aydınlık yarınlar diledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 09:30
"BKP Genel Başkanı İzcan: “Barış Dolu Aydınlık Yarınlar Dilerim”


Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yayımladığı bayram mesajında, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak barış dolu aydınlık yarınlar diledi.
Kıbrıs Türk toplumunun Ramazan Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar ile boğuşarak karşıladığını kaydeden İzcan, çözümsüzlük ve Kıbrıs sorununda belirsizliğin Kıbrıslı Türkleri toplumsal yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini savundu.

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Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğini koruma mücadelesinde kararlılıkla hareket etmesinin önemli olduğunu ifade eden İzcan, “Tüm yurtseverlerin öncelikli görevi, insanlarımızın kardeşliği temelinde yurdumuzun bütünlüğünü sağlamaktır. Birleşik Kıbrıs Partisi çıktığı yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir” dedi.
Görüşme sürecinin bir an önce başlamasını talep eden İzzet İzcan, Birleşik Federal Kıbrıs’ın, tek gerçekçi çözüm olduğunu ifade ederek, BM Genel Sekreteri Guterres’in inisiyatif almasını istedi.
Halkın Ramazan Bayramını kutlayan İzcan, “Tüm kardeşlerimizin bayramını kutlarken, önümüzdeki bayramların yurdumuz Kıbrıs ve bölge halklarına barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 12:41
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