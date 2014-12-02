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BKP Gençlik Meclisi’nden Askerlik Yasası Eleştirisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Meclisi Başkanı Barış Hacışevki, Askerlik Değişiklik Yasa’sının gençlerin sorunlarını çözmediğini ve ayrımcılık yarattığını ileri sürdü. Hacışevki, hükümete “askerlik sorununu yüzüne gözüne bulaştırmakla” eleştirisinde bulundu.

BKP Gençlik Meclisi’nden Askerlik Yasası Eleştirisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Meclisi Başkanı Barış Hacışevki, Askerlik Değişiklik Yasa’sının gençlerin sorunlarını çözmediğini ve ayrımcılık yarattığını ileri sürdü. Hacışevki, hükümete “askerlik sorununu yüzüne gözüne bulaştırmakla” eleştirisinde bulundu.

02 Aralık 2014 Salı 12:06
BKP Gençlik Meclisi’nden Askerlik Yasası Eleştirisi
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Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Meclisi Başkanı Barış Hacışevki, Askerlik Değişiklik Yasa’sının gençlerin sorunlarını çözmediğini ve ayrımcılık yarattığını ileri sürdü. Hacışevki, hükümete “askerlik sorununu yüzüne gözüne bulaştırmakla” eleştirisinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hacışevki, Askerlik Değişiklik Yasası ile askerlik süresinin kısaltılmasını, şartların iyileştirilmesini ve vicdani ret hakkının tanınmasını beklediklerini söyledi.

Meclis komitesi çalışmalarına da katılarak katkı koyduklarını vurgulayan Hacışevki, “Ne yazık CTPBG-DPUG hükümeti gençlerin tüm beklentilerini boşa çıkarmış ve umutlarını kırmıştır. En temel insan hakkı olan vicdani ret hakkı ayaklar altına alınmıştır” dedi.

Barış Hacışevki, geçici 10. Madde nedeniyle askerlik konusunda iradeyi elinde bulunduran  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın değişikliklere izin vermediğini ileri sürdü. Hacışevki, geçici 10. Madde’nin kladırılacağı  yeni ve demokratik Anayasa çalışmasına bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

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Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Meclisi Başkanı Barış HacışevkiBkp Gençlik Meclisinden Askerlik Yasası Eleştirisi
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