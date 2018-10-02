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BKP: ”Federasyon Tezini Terk Etmek, Maceradan Başka Bir Şey Değil”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununun çözümünde  federasyon tezini terk etmenin, maceradan başka bir şey  olmadığını belirtti.

BKP: ”Federasyon Tezini Terk Etmek, Maceradan Başka Bir Şey Değil”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununun çözümünde  federasyon tezini terk etmenin, maceradan başka bir şey  olmadığını belirtti.

02 Ekim 2018 Salı 13:55
BKP: ”Federasyon Tezini Terk Etmek, Maceradan Başka Bir Şey Değil”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununun çözümünde  federasyon tezini terk etmenin, maceradan başka bir şey  olmadığını belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında ,“Crans Montana görüşmelerinin üzerinden 15 ay geçmiş olmasına rağmen, hala iyi bir hazırlıktan bahsetmek, samimiyetten yoksun bir tavırdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta ihtiyaç olanın siyasi irade olduğunu söyleyen İzcan, “Zamana oynamayın, Taksim ciddi bir tehlike olarak kapımızı çalıyor” ifadelerine yer verdi.

Gelinen aşamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyacağı tezlere sahip çıkıp, görüşme sürecini koşulsuz başlatmanın en doğru hareket olacağını kaydeden İzcan, “Birleşik Federal Kıbrıs’ı kurmak,  çözüm istiyorum diyen tüm Kıbrıslıların öncelikli görevidir” dedi.

Son Güncelleme: 02.10.2018 16:58
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