BKP, Erdoğan’ın Açıklamasını Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Kıbrıs’taki asker sayısını artıracağı yönündeki açıklamasını eleştirdi.



İzcan yazılı açıklamasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görüşme sürecini yeniden başlatma yönünde çalışmaları sürerken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz orada asker sayımızı azaltmayacağız, artıracağız. Bundan sonra bizim için orada kendi ilan ettiğimiz reçete ne ise, biz bu reçeteyi uygulamaya koyarız” şeklindeki açıklamasının Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin “fetihçi ve işgalci” siyasetinin göstergesi olduğunu iddia etti.



Kıbrıs sorununun bu zihniyetle çözülmeyeceğini savunan İzcan, “Erdoğan hükümetinden birleşik federal bir Kıbrıs beklemek, ölüden gözyaşı beklemektir” iddiasında bulundu.



Barışa ulaşmanın yolunun, ortak vatan mücadelesinden geçtiğini kaydeden İzcan, barıştan yana olduğunu söyleyen tüm emek, barış ve demokrasi güçlerini bu ilkeler doğrultusunda birlikte mücadele etmeye çağırdı.