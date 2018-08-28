BKP: “Ekonomik Kriz Artarak Devam Ediyor, Hayat Giderek Çekilmez Oldu, Özellikle Emekçiler Kriz Karşısında Eziliyor”

“KAPİTALİZMİN VE KÖTÜ YÖNETİMİN YARATTIĞI KRİZİN BEDELİNİ HALKA ÖDETMEK İNSAFSIZLIKTIR”



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ekonomik krizin artarak devam ettiğini, hayatın giderek çekilmez olduğunu ve özellikle emekçilerin kriz karşısında ezildiğini vurguladı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yazılı açıklamasında, “ Kapitalizmin ve kötü yönetimin yarattığı krizin bedelini halka ödetmek insafsızlıktır” dedi.



Yaşananların esas sorumlusunun, uyguladığı yanlış politikalarla borca dayalı büyüme hedefini koyan, tüm dünya ile kavga eden, yayılmacı ve işgalci bir dış politika izleyen AKP hükümet olduğunu savunan İzcan, böyle devam ettiği sürece TL’deki erimenin artarak süreceğini ifade etti. İzcan, “Esas yapılması gerekenin TC boyunduruğundan kurtulmak” dedi.



“Aynı gemideyiz” söylemleriyle bir yere varmanın mümkün olmadığını dile getiren İzcan, emekçilerle sermaye ve elit sınıfın aynı gemide olamayacağını, toplumun önemli bir kısmının krizde hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen ağır şekilde bedel ödediğini belirterek, “hükümetin halkı kandırdığını” iddia etti ve bundan vazgeçmesini istedi.

