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09 Mayıs 2017 Salı 15:41

BKP: “Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli Ders Olmalı”

BKP: 'Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli Ders Olmalı”
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 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin seçmeli ders haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sonüstün konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın din kültür ve ahlak bilgisi dersleriyle ilgili raporuna işaret ederek, “Mevcut haliyle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi insanlar arasında ayrımcılık yaratıyor” dedi.

Bu durumun KKTC Anayasası’nın eşitlik, vicdan ve din özgürlüğü ile Milli Eğitim Yasası’nın genellik ve eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturduğunu kaydeden Sonüstün, gerekli değişikliklerin yapılmasını talep etti.

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