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28 Şubat 2017 Salı 10:13

BKP, Devlet Tiyatroları Binasının Tamir Edilmeyişini Kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün,&nbsp; 27 Şubat 1999’da yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının 18 yıl geçmiş olmasına rağmen hâla tamir edilmeyişini kınadı.

BKP, Devlet Tiyatroları Binasının Tamir Edilmeyişini Kınadı
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün,  27 Şubat 1999’da yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının 18 yıl geçmiş olmasına rağmen hâla tamir edilmeyişini kınadı.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, insanları, toplumları, devletleri ve halkları birbirlerine yaklaştıran en güzel yolun  sanat olduğuna vurgu yaparak, Devlet Tiyatroları’nın savaşın en zorlu dönemlerinde dahi birleştirici rol oynadığını ifade etti.

Devlet Tiyatroları’nın 18 yıl geçmesine rağmen sahnesine kavuşturulamadığını kaydeden Sonüstün, “Sanatsız toplum, köksüz ağaca benzer” dedi.

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