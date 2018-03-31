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BKP DERVİŞ ALİ KAVAZOĞLU VE KOSTAS MİŞAULİS ADINA DÜZENLENEN ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, beraberinde bir heyetle, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anısına düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

BKP DERVİŞ ALİ KAVAZOĞLU VE KOSTAS MİŞAULİS ADINA DÜZENLENEN ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, beraberinde bir heyetle, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anısına düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:55
BKP DERVİŞ ALİ KAVAZOĞLU VE KOSTAS MİŞAULİS ADINA DÜZENLENEN ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI
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BKP DERVİŞ ALİ KAVAZOĞLU VE KOSTAS MİŞAULİS ADINA DÜZENLENEN ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, beraberinde bir heyetle, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anısına düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Güney Lefkoşa mezarlığında düzenlenen törenin ardından, Dali köy meydanında Kıbrıslı Rum ve Türklerin katıldığı anma etkinliği yapıldı ve Derviş Ali Kavazoğlu’nun mezarı ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, açıklama yapan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıbrıs’ın taksimci komplolara kurban gitmemesi için mücadele eden Kostas Mişaulis ve Derviş Ali Kavazoğlu’nun hayatları pahasına birleşik bir vatan ve özgür bir Kıbrıs için mücadele ettiklerini, ayrılıkçı ENOSİS ve Taksim yanlısı faşist güçlerin Kıbrıs’ı kana bulayarak bugünkü trajediyi yarattıklarını” söyledi.

İzcan, “Doğru yol Kostas Mişşaulis ve Derviş Ali Kavazoğlu’nun 53 yıl önce canlarını feda ederken işaret ettikleri barış, demokrasi ve özgürlük yoludur” dedi.

“BKP bu yoldan hiçbir zaman ayrılmayacaktır” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs halkının çıkarı, ülkemizin birliği, insanlarımızın kardeşliği her şeyden önemlidir” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs halkına” seslenen İzcan, “İki yoldaşımızın kahramanca mücadelesi ve bir arada yaşama azmi, bize hangi istikamette ilerlememiz gerektiğini göstermektedir” diyerek, birlikte ortak vatan mücadelesinin tek çıkar yol olduğunu savundu.

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